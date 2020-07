Protestos em Portland: Polícia federal dispersa manifestantes com gás lacrimogéneo

Milhares de manifestantes reuniram-se do lado de fora do tribunal federal em Portland, Oregon, nas primeiras horas de sábado, disparando fogos de artifício no prédio, enquanto agentes federais lançavam gás lacrimogéneo.

A manifestação durou horas até que agentes federais enfrentaram a multidão por volta das 2h30 da manhã e marcharam numa fila na rua, removendo os manifestantes restantes com gás lacrimogéneo a curta distância. Eles também extinguiram um grande incêndio na rua do lado de fora do tribunal.

O Serviço Federal de Proteção declarou a manifestação como "uma assembleia ilegal" e disse que os oficiais foram feridos.

Enquanto a multidão se dispersava, alguém foi encontrado esfaqueado nas proximidades, disse a polícia de Portland. A pessoa foi levada para um hospital e um suspeito foi preso.

Às três horas da manhã, a maioria dos manifestantes havia saído com apenas alguns pequenos grupos perambulando pelas ruas.

No início da noite de sexta-feira, 24 de julho, o protesto atraiu vários grupos organizados, incluindo protestos dos trabalhadores da saúde, professores contra tiranos, "advogados de vidas negras" e o "Muro das Mães". Enquanto a multidão aumentava - as autoridades calculam que havia três mil presentes no auge do protesto - as pessoas cantavam "Black Lives Matter" (vidas negras importam) e "Feds go home" (federais vão para casa) ao som de bateria.

Mais tarde, os manifestantes sacudiram vigorosamente a cerca ao redor do tribunal, dispararam fogos de artifício em direção ao prédio e jogaram garrafas de vidro.

Não ficou claro se alguém foi preso durante o protesto. Os agentes federais, destacados pelo Presidente Donald Trump para conter a agitação, prenderam dezenas durante a semana em manifestações noturnas contra a injustiça racial que muitas vezes se tornaram violentas.

Líderes democratas no Oregon dizem que a intervenção federal piorou a crise de dois meses, e a Procuradora-geral do Estado interpôs um processo, alegando que algumas pessoas foram levadas às ruas em veículos não identificados.

O juiz distrital dos EUA, Michael Mosman, disse que o Estado não tem legitimidade para processar em nome dos manifestantes, porque o processo é "altamente incomum com um conjunto específico de regras".

Especialistas jurídicos que analisaram o caso antes da decisão alertaram que o juiz poderia rejeitá-lo por esses motivos. Uma ação de uma pessoa acusando agentes federais de violar os seus direitos à liberdade de expressão ou contra buscas e apreensões inconstitucionais teria uma chance muito maior de sucesso, disse Michael Dorf, professor de direito constitucional da Universidade Cornell, antes da decisão.

"O governo federal agiu violando os direitos desses indivíduos e provavelmente agiu violando a Constituição no sentido de exercer poderes reservados aos estados, mas apenas porque o governo federal age de maneira a ultrapassar a sua autoridade não significa o estado está ferido ", afirmou.

O processo da procuradora-geral do Oregon, Ellen Rosenblum, acusa agentes federais de prender manifestantes sem causa provável e usando força excessiva. Ela buscou uma ordem de restrição temporária para "impedir imediatamente as autoridades federais de deter ilegalmente os oregonianos".