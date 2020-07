Donald Trump admite enviar tropas federais para impor ordem em várias cidades

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta segunda-feira, 20, enviar forças para mais cidades para impor a ordem, ao mesmo tempo que aumentam críticas e denúncias de uma repressão federal a protestos contra o racismo no Estado do Oregon, com carros e homens não-identificados.

Trump admitiu enviar tropas para as cidades deNova Iorque, Chicago, Filadélfia, Detroit, Baltimore e Oakland, que ele considerou serem dirigidas por “democratas liberais”.

“Enviaremos forças de segurança”, disse Trump a jornalistas na Casa Branca, a acrescentou: “Não podemos deixar isso acontecer com as cidades.”

Líderes locais e do Estado de Oregon, assim como membros do Congresso, pediram que Trump retire as forças paramilitares do Departamento de Segurança Interna da cidade de Portland, após vídeos mostrarem homens uniformizados não-identificados a prender pessoas e a leva-las em autocarros também não identificados.

O presidente da cidade, Ted Wheeler, escreveu no Twitter que, além de violar a lei, o Presidente “coloca em perigo a vida dos cidadãos de Portland”, e classificou a presença federal como “teatro político” em ano eleitoral.

Na semana passada, forças federais começaram a reprimir protestos em Portland contra a brutalidade policial e o racismo sistémico, com recurso a gás lacrimogéneo para defender prédios administrativos federais.

Pelo menos 71 pessoas foram baleadas, 12 delas mortalmente, entre sexta-feira, 17, e hoje, 20.

O jornal Chicago Tribune revelou que o Departamento de Segurança Interna pretende enviar cerca de 150 agentes federais para Chicago nesta semana.