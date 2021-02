Preso director de Infra-estruturas do Lubango

Está detido por ordem do Ministério Público, o director de Infra-estruturas, ordenamento do território da administração municipal do Lubango, na província angolana da Huíla, Tchitangueleka Huambo.

Privado de liberdade desde sábado, 6, sobre Tchitanguelaka Huambo pesam crimes de peculato, associação criminosa, corrupção passiva, violação de normas de normas de execução de plano e orçamento, recebimento indevido de valores e branqueamento de capitais.

Em causa estará o extravio de 243 milhões de kwanzas do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

O Procurador da República junto da sala criminal do Tribunal da Comarca da Huíla, Gilberto Kawina, justificou a medida de coação de prisão preventiva, aplicada ao arguido.

“Ao final do interrogatório a que foi submetido o magistrado do ministério público competente que conduziu o interrogatório o cidadão, entendeu estarem reunidos os pressupostos legais e aplicou ao arguido a medida de prisão preventiva o que quer dizer que o cidadão em causa vai aguardar ulteriores termos do processo em prisão preventiva”, afirma.

O magistrado do Ministério Público admite que pelos valores em causa e pelo crime de associação criminosa em que está envolvido o gestor, mais pessoas possam vir a ser arroladas no processo, mas prefere deixar andar as averiguações no âmbito do segredo de justiça.

Tchitanguelala Huambo é o primeiro gestor na Huíla a ser detido por alegado descaminho de fundos do PIIM.

No mês passado, o Governo da província da Huíla tinha anunciado a criação de uma comissão de inquérito para apurar a qualidade e os atrasos que se assistem no andamento das obras inseridas no PIIM, nas circunscrições de Caconda e Caluquembe.