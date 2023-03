Papa expande lei de abuso sexual e reafirma que adultos podem ser vítimas

CIDADE DO VATICANO (AP) - O Papa Francisco atualizou, no sábado, uma lei da Igreja de 2019 destinada a responsabilizar os clérigos seniores por encobrir casos de abuso sexual, expandindo-a para abranger líderes católicos leigos e reafirmando que adultos vulneráveis também podem ser vítimas de abuso quando incapazes de consentir.

Francisco reafirmou e tornou permanentes as disposições temporárias da lei de 2019 que foram aprovadas num momento de crise para o Vaticano e a hierarquia católica.

Tal lei fora elogiada na época por estabelecer mecanismos precisos para investigar bispos e superiores religiosos cúmplices, mas a sua implementação foi desigual, e o Vaticano foi criticado por sobreviventes de abuso por contínua falta de transparência sobre os casos.

As novas regras estão em conformidade com outras mudanças no tratamento de abusos da Igreja Católica que foram emitidas desde então. Mais significativamente, eles são expandidos para cobrir líderes de associações aprovadas pelo Vaticano, chefiadas por líderes leigos, não apenas clérigos.

Essa é uma resposta aos muitos casos que surgiram nos últimos anos de líderes leigos abusando da sua autoridade para explorar sexualmente pessoas sob seus cuidados ou autoridade espiritual.

Ela reafirma que até os adultos podem ser vítimas de padres predadores, como freiras ou seminaristas que dependem de seus bispos ou superiores.

A lei da Igreja considerava anteriormente que apenas os adultos que “habitualmente” carecem do uso da razão podem ser considerados vítimas junto com os menores.

A nova lei deixa claro que adultos podem se tornar vulneráveis a abusos mesmo que ocasionalmente, conforme as situações se apresentem. Isso é significativo, dada a resistência do Vaticano em expandir as suas regras de abuso para cobrir adultos.

A lei diz que é vulnerável “qualquer pessoa em estado de enfermidade, deficiência física ou mental, ou privação de liberdade pessoal que, de facto, mesmo ocasionalmente, limite a sua capacidade de entender ou querer ou resistir ao delito”.

Os sobreviventes há muito reclamam que o Vaticano por décadas fechou os olhos para bispos e superiores religiosos que encobriram casos de abuso, transferindo padres predadores de paróquia em paróquia, em vez de denunciá-los à polícia.

A lei de 2019 tentou responder a essas reclamações, mas as vítimas culparam a Santa Sé pelo sigilo contínuo sobre as investigações e os resultados.