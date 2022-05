Vaticano: Morreu o cardeal Angelo Sodano, acusado de encobrir abuso sexual

O cardeal Angelo Sodano, um controverso influente do poder do Vaticano por mais de um quarto de século e acusado de encobrir um dos mais notórios abusadores sexuais da Igreja Católica, morreu aos 94 anos.

Sodano, que estava doente há algum tempo e morreu na noite de sexta-feira, foi secretário de Estado de dois papas - João Paulo II e Bento XVI - ocupando o cargo número dois na hierarquia do Vaticano por 16 anos entre 1990 e 2006.

Acreditava-se amplamente que Sodano, juntamente com o secretário de João Paulo, o então arcebispo Stanislaw Dziwisz, dirigia a Igreja nos últimos anos da vida do falecido papa, à medida que a sua saúde se deteriorava devido ao mal de Parkinson e outras doenças.

Numa série de denúncias, no National Catholic Reporter, em 2010, Jason Berry, um dos principais especialistas na crise de abusos sexuais da Igreja, escreveu como Sodano bloqueou o Vaticano de investigar o padre Marcial Maciel, fundador desonrado da ordem religiosa Legião de Cristo.

Reconhecimento do Vaticano

Após a morte de João Paulo, em 2005, o Papa Bento XVI intensificou as investigações sobre Maciel e o removeu em 2006, quando o Vaticano reconheceu que as alegações de que ele havia sido descartado por décadas eram verdadeiras.

A ordem culta da Legião de Cristo, cujas regras proibiam criticar o seu fundador ou questionar os seus motivos, mais tarde reconheceu que Maciel, que morreu em 2008, viveu uma vida dupla como pedófilo, mulherengo e viciado em drogas.

Sodano negou várias vezes as alegações de que estava ciente da vida dupla de Maciel e que o encobriu.

Maciel, um conservador visto como um baluarte contra o liberalismo na Igreja, era conhecido por ter feito generosas doações financeiras ao Vaticano.

Em 2010, quatro anos do Papa Bento XVI substituir Sodano como secretário de Estado, o cardeal Christoph Schoenborn, de Viena, acusou Sodano de ter bloqueado uma investigação em grande escala do ex-cardeal austríaco Hans Hermann Groer.

Fofocas mesquinhas

Groer deixou o cargo de arcebispo de Viena em 1995, após alegações de que havia abusado sexualmente de jovens seminaristas no passado. Ele morreu em 2003, nunca admitindo culpa ou enfrentando acusações. Sodano também negou essas acusações.

Em 2010, vítimas de abuso sexual do clero condenaram Sodano por dizer em discurso público de Páscoa que o abuso era principalmente "fofocas mesquinhas".

Ordenado sacerdote em 1950, Sodano ingressou no serviço diplomático vários anos depois. Ele serviu nas embaixadas do Vaticano no Equador, Uruguai e Chile antes de ser chamado de volta ao Vaticano para cargos administrativos seniores, incluindo o segundo lugar.

Fontes do Vaticano disseram que, mesmo depois de se aposentar, Sodano, que continuou a viver no Vaticano, exerceu influência significativa nas carreiras dos funcionários do Vaticano no restante do pontificado de Bento, que renunciou em 2013.