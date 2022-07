Papa diz que vai desacelerar ou reformar-se: 'Um Papa pode ser mudado'

O Papa Francisco reconheceu no sábado, 30 de Julho, que não pode mais viajar como antes por causa dos ligamentos do joelho, dizendo que a sua peregrinação canadense de uma semana foi “um teste” que mostrou que ele precisa desacelerar e um dia possivelmente reformar-se.



Falando a repórteres enquanto regressava de Nunavut para o Vaticano, Francisco, de 85 anos, enfatizou que não havia pensado em renunciar, mas disse que "a porta está aberta" e que não há nada de errado com a renúncia de um Papa.



“Não é estranho. Não é uma catástrofe. Você pode mudar o Papa”, disse ele sentado numa cadeira de rodas de avião durante uma conferência de imprensa de 45 minutos.

Francisco disse que, embora não tenha considerado renunciar até agora, ele percebe que precisa de pelo menos desacelerar.



“Acho que na minha idade e com essas limitações, tenho que economizar (a minha energia) para poder servir a igreja, ou pelo contrário, pensar na possibilidade de me afastar”, disse.



Francisco torceu os ligamentos do joelho direito no início deste ano, e a contínua terapia com laser e magnética forçou-o a cancelar uma viagem a África que estava marcada para a primeira semana de Julho.



A viagem ao Canadá foi difícil e contou com vários momentos em que Francisco estava claramente com dor enquanto manobrava para se levantar e sentar nas cadeiras.

O Papa descartou a cirurgia no joelho, dizendo que não ajudaria necessariamente e observando que “ainda há vestígios” dos efeitos de ter sido submetido a mais de seis horas de anestesia em Julho de 2021 para remover 33 centímetros de seu intestino grosso.



No final da sua viagem de seis dias, ele apareceu de bom humor e enérgico, apesar de um longo dia viajando para a beira do Ártico na sexta-feira para novamente pedir desculpas aos povos indígenas pelas injustiças que sofreram nas escolas residenciais administradas pela igreja no Canadá.