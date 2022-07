Tribunal do Vaticano mantém pena de prisão para ex-banqueiros

O Tribunal de Recurso do Vaticano manteve sexta-feira uma sentença de quase nove anos contra um antigo chefe do banco do Vaticano por desvio de fundos e branqueamento de dinheiro.

Angelo Caloia, agora com 83 anos, foi condenado a oito anos e 11 meses de prisão em Janeiro de 2021, e multado em 12.500 euros, na primeira sentença de prisão de sempre emitida por um tribunal estatal do Vaticano em relação a crimes financeiros.

O veredicto, que também viu o advogado Gabriele Liuzzo ser condenado à mesma pena, foi um marco nos esforços em curso do Papa Francisco para limpar a governação do Vaticano.

Caloia liderou o banco, oficialmente conhecido como Instituto de Obras Religiosas (IOR), de 1989 a 2009. O italiano foi julgado por negócios imobiliários corruptos.

Foi acusado de conspirar com outros para ganhar milhões com a venda abaixo do preço de mercado de mais de 20 propriedades do banco em Itália, e de lavar os lucros na Suíça.

O tribunal estabeleceu que os réus "embolsaram parte do dinheiro pago pelos compradores, ou em qualquer caso dinheiro pertencente à IOR ... num total de cerca de 23 milhões de dólares", disse o Vaticano na altura.