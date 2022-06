Papa pede perdão por adiar viagem a África

O Papa Francisco pediu neste domingo, 12, perdão aos povos da República Democrática do Congo e do Sudão do Sul por ter cancelado a sua viagem devido a problemas de saúde.

O Vaticano anunciou na quinta-feira que a viagem programada de 2 a 7 de Julho tinha sido adiada indefinitivamente devido a um problema num dos joelhos do Pap,a de 85 anos de idade.

“Lamento profundamente ter que adiar esta viagem que ainda desejo fazer”, disse o Papa na sua habitual declaração dominical perante milhares de pessoas na Praça de São Pedro .

“Peço que me perdoem por isto. Oremos em conjunto para que com a ajuda de Deus e com tratamento médico eu possa visitar-vos o mais rapidamente possível”, acrescentou o Papa

“Estamos esperançados”, concluiu.

O Papa tem estado a usar uma cadeira de rodas.

No entanto, ele tem ainda programada uma viagem ao Canadá de 24 a 30 de Julho