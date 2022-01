Os mais velhos, os melhores e os maiores do CAN

Quando a Copa Africana das Nações se iniciar no domingo um jogador de Cabo Verde, Marco Soares, vai entrar para a história como um dos dois jogadores mais velhos a paticipar na competição deste ano.

Marco Soares , capitão dos Tubarões Azuis, tem 37 anos e juntamente com o avançado Kei Ansu Kamara da Serra Leoa, com a mesma idade, são os jogadores mais velhos a participar neste campeonato.

Será a segunda vez que Soares participa na fase final do CAN, a primeira em 2013 quando Cao Verde chegou aos quartos de final.

Ele tem um total de 46 jogos e três golos pela selecção desde que fez a sua estreia pelos Tubarões Azuis em 2006.

O recorde de jogador mais velho a participar em todas os CAN pertence contudo ao guarda-redes egípcio Essam El Hadari que aos 44 anos de idade jogou pelo Egipto em 2017, teve 159 internacionalizações e venceu o CAN quatro vezes com a selecção do seu país.

Outros grandes

O melhor marcador na totalidade de todos os CAN é o camaronês Samuel Etoo que marcou 18 golos em seis participações da competição

Mas no que diz respeito a golo marcados num só campeonato o recorde pertence a Pierre Ndaye Mulamba da Republica Democrática do Congo , conhecido como Mutumbula, que marcou nove golos no CAN de 2014 que foi ganho precisamente por esse pais então com o nome de Zaire.

Por seu tuno Laurent Pokou da Costa do Marfim foi o melhor marrcador em dois campeonaos consecutivos marcando seis golos em 1968 e dois anos depois marcou outros oito.

Pokou tem também um outro recorde: Marcou cinco golos num só jogo. Foi contra a Etiópia em que marcou cinco golos na vitória por 6-1.

Os que ganharam como jogadores e treinadores

Na história da Copa Africana das Nações há apenas dois homens que ganharam o titulo primeiro como jogadores e depois como treinadores.

Em 1959 o egípcio Mahmoud El Gohary fez parte da selecção que venceu em 1959 e depois em 1998 foi ele quem treinou a selecção do Egipto na sua vitória nesta competição.

O outro é Sephen Keshi que fez parte da selecção da Nigeria que venceu o CAN em 1994. Ele foi capitão dessa equipa e quase dez anos depois em 2013 levou a Nigéria como treinador ao titulo de campeão africano

Os treinadores recordistas

O treinador francês Claude Roy é um recordista duplo. Já esteva no CAN como treinador nove e já treinou seis selecções diferentes na Copa Africana das Nações.

Treinou as selecções dos Camarões, Senegal, República Democrática do Congo, Gana, Congo Brazaville e Togo

Outro frances Hervée Renard é o único treinador a vencer dois títulos africanos com duas selecções diferentes , a Zambia em 2012 e Costa do Marfim em 2015.

Ele participou também já em seis CAN com três selecções diferentes, nomeadamente Zambia em 2010 2012 e 2013, Costa do Marfim em 2015 e Marrocos em 2017 e 2019.