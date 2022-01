CAN 2021: Cabo Verde sem treinador prepara jogo contra a Etiópia no Domingo

Sem o seu treinador, retido por estar infectado com Covid-19, a selecçao de Cabo Verde esta a ultimar os seus preparativos par ao jogo de Domingo contra a Etiópia no primeiro dia da Ta,ca das Naçoes Africanas, CAN, que vai decorrer no Domingo.

Os “Tubarões Azuis” já efectuaram dois treinos nos Camarões sob orientação treinador-adjunto Humberto Bettencourt, já que o seleccionador Pedro Brito - Bubista recupera, em Cabo Verde

Nos treinos participaram os futebolistas Marcio da Rosa, Keven Ramos, Roberto Lopes, Steven Fortes, Stopira, Delmiro Nasimento, Diney Borges, Dylan Tavares, Jeffry Fortes, Steve Furtado, Jamiro Monteiro, Kenny Rocha, Nuno Borges, Patrick Andrade, Garry Rodrigues, Willy Semedo e Gilson Tavares.

Cabo Verde está integrado no Grupo A da CAN-2021, juntamente com Etiópia, Burquina Faso e os anfitriões Camarões, e estreia-se no domingo, 09, diante da Etiópia.



Trata-se da terceira presença dos "Tubarões Azuis" nome como é conhecido o combinado de futebol cabo-verdiano na fase final da maior competição africana a nível de Selecções, uma vez que fez a estreia no CAN África do Sul -2013 no qual chegou aos quartos de final, no CAN Guiné Equatorial 2015 e agora nos Camarões -2022.

Para a competição deste ano, o seleccionador treinador Pedro Brito - Bubista convocou 28 jogadores, sendo apenas um residente nas ilhas e os restantes que evoluem nos campeonatos de Portugal, Estados Unidos da América, França, Turquia, Chipre, Países Baixos, Bélgica, Bulgária, Suíça, Noruega, Arábia Saudita e Azerbaijão .

Dos futebolistas escolhidos, os capitães Marco Soares eRyan Mendes , Júlio Tavares , Djanine Semedo, Stopira e o guarda redes Vozinha já estiveram em edições anteriores do CAN, enquanto os restantes fazem a estreia com as cores de Cabo Verde na maior montra do futebol continental.

A Selecção do arquipélago realiza o primeiro jogo no Domingo defrontando a Etiópia, no dia 13 medira Forças com o Burkina Faso e defronta os Camarões no dia 17 de Janeiro.

A equipa fez toda a preparação na cidade Praia, já que teve de cancelar um estagio no Marrocos onde tinha programado dois particulares com a selecção local e da Tunísia,cancelados devido a casos de infecção da covid-19 e que levou o Governo marroquino a suspender jogos no seu território.

O capitãoé um dos jogadores mais experientes da Selecção, Marco Soares, encara com muita satisfação o regresso à maior competição africana de futebol .

Tal como aconteceu nas participações anteriores, Marco Soares espera que o povo cabo-verdiano dentro e fora do país esteja sempre a torcer e enviar pensamento e mensagem positivas ao grupo de trabalho.

Apesar das exigências da competição e o nível das equipas participantes, o treinadorPedro Brito -Bubista afirma que Cabo Verde parte comdeterminação para atingir a segunda fase dotorneio.

Os jogos da Selecção de Cabo Verde no Campeonato Africano das Nações que decorrerá nos Camarões a partir de 9 do corrente,terão relato naRádio Nacional e transmissão na Televisão publica