Moçambique: rappers lançam single Coronavírus

O comitê de emergência da Organização Mundial da Saúde confirmou na sexta-feira, 1 de maio, que a Covid-19 ainda é uma emergência de saúde internacional. Mais de 233 mil pessoas já morreram, de acordo com a universidade americana Johns Hopkins.

Em Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi decretou a prorrogação do estado de emergência até 30 de maio, o coronavírus infetou 79 pessoas, segundo o site do www.covid19.ins.gov.mz. Nenhuma pessoa morrreu e 18 já se recuperaram até o dia 2 de maio.



Em entrevista à Voz da América, o rapper Phe Urbano falou sobre o lançamento do single "Coronavírus" com o rapper Doll D. A letra da música é cantada em português e nhúngue, idioma bantu falado principalmente na margem sul do rio Zambeze, na província de Tete. Na letra os rappers aconselham as pessoas a seguirem as recomendações e a terem cuidado para que não se contaminem ou ajudem na propagação do vírus.

Phe Urbano, que reside na cidade da Beira, disse que a maioria das pessoas que ele conhece está a seguir as recomendações de isolamento.