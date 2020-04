Autor angolano prepara-se para lançar livro de autoajuda e relançar livro de poemas

Esta semana temos uma entrevista com o autor Fidel, também conhecido como o poeta invísivel Ixi Yetu Mandume. O assunto em destaque é o lançamento do livro de autoajuda "Shortcut to Heaven", no qual fala sobre suas experiências em lidar com os problemas da vida usando a Bíblia de forma prática, para poder encontrar soluções no dia a dia. O autor também fala sobre o relançamento do livro de poesias "I'm Not Married to a Bottle of Wine".



Além de contar histórias pessoais, Fidel explica como o leitor pode usar a Bíblia para resolver seus problemas.

"Muitas vezes as pessoas vão a igreja, ouvem falar de Deus, mas não sabem pra que que serve isso, pra que que eu possa usar."

Fidel disse que muitas vezes ficamos perdidos desnecessariamente porque não aplicamos os ensinamentos da Bíblia ou o fazemos de forma incorreta.

"Muita gente pergunta: Se Deus existe, por que o meu casamento acabou? Se Deus existe, por que veio o coronavírus?"

Fidel sublinha que temos que saber que há coisas que são consequências de outras e a Bíblia apenas adverte.

"Deus não pára as coisas de acontecer. Não faz com que a pessoa não adoeça. Não faz com que o casamento não acabe. Deus apenas dá uma instrução: Evita fazer isso senão vais colher aquilo que plantaste. Deus não é culpado quando estamos perdidos."

Fidel acrescenta que o livro é como se fosse um manual de instruções, escrito de forma clara e simplificada para que as pessoas possam usar a Bíblia e guiarem-se na vida sentimental, familiar e espiritual.

O poeta invísivel Ixi Yetu Mandume está a preparar o relançamento do seu livro, o qual traz poemas em inglês, português, espanhol, francês. Quem gosta de poesia vai encontrar poemas sobre a vida real e também sobre o mundo imaginário. DELICADA como FLOR é um dos poemas escritos por Mandume.

És muito meiga e delicada

Como seda macia

algodão na mão do camponês

Almofada que agazalha um recém nascido

Te vejo como uma flor na mão de uma pessoa apaixonada

Pela luz que veio através de um cometa

E teu nome foi me dito pela voz de um profeta

derreto-me como manteiga tão macia que és

as borboletas admiram e o beija-flor também vê

Tens um lado brava

Mas és na essência humilde e na superfície sensível

Como uma pétala tímida que desabrocha no meio dos espinhos

Ondulada erva daninha que quer se tornar numa rosa

Beleza que se põe num quadro e vira escultura de museu num paralelo com espécies raras e antropologia para estudo na cronologia do tempo temporal medieval com sorrisos contemporâneos com ares de mudança de década

até parece que tenho binóculos telescópicos

minha visão se aperfeiçoa 20/20 olhando para ti emblema de África

A dádiva do criador

Amém etu twasakidila

Jesus obrigado por ela

Ela disse obrigado por ele

O autor espera que os dois livros fiquem disponíveis para a venda online em maio.

Dedicatória

O autor guardou o melhor para o final da entrevista. Ele fez uma declaração para Patrícia, uma pessoa muito especial na vida dele.