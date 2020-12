Médicos angolanos convocam protestos para o próximo sábado

Os médicos angolanos convocaram para o próximo sábado, 19, uma marcha em solidariedade com o presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos Adriano Manuel, suspenso por alegadamente denunciar existência de muitas mortes no hospital Infantil David Bernardino onde trabalha.

Os organizadores planeiam realizar uma conferência de imprensa na quarta-feira, 16, para dar mais detalhtes.

“Vamos ter uma conferência de imprensa essa quarta-feira, 16, onde vamos detalhar as questões ligadas à marcha”, disse Pedro Rosa, secretário-geral do Sindicato dos Médicos de Angola

O jurista Manuel Pinheiro afirma que a suspensa do médico é ilegal e afirma que os sindicalistas gozam de proteção legal.

“É uma violação a suspensão do Dr. Manuel Adriano, uma vez que os sindicalistas legalmente gozam de protecção e não podem ser suspensos no exercícios da suas funções”, sustenta, esclarecendo que “os sindicalistas gozam de uma espécie de imunidade no exercício das funções”.

Por isso, diz que "o dr. Manuel Adriano pode recorrer junto da PGR para ver resolvido este problema”..