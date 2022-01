O futebolista Lionel Messi testou positivo para Covid-19 e entrou em isolamento, anunciou o seu clube, o Paris Saint-Germain, no domingo.

O sete vezes vencedor da Bola de Ouro foi um dos quatro jogadores do PSG a testar positivo para o vírus antes de uma partida da Taça de França contra o Vannes.

O teste de Messi deu positivo durante as férias na sua cidade natal, Rosário, na Argentina.

"Ele está constantemente em contacto com o nosso serviço médico. Quando for negativo, poderá regressar à França", disse o técnico do PSG, Mauricio Pochettino, em conferência de imprensa.

A estrela argentina teve um começo de vida difícil na capital francesa desde a emocionante saída do Barcelona no Verão passado.

Messi marcou apenas um golo em 11 jogos no campeonato pelo PSG, embora tenha marcado cinco golos na Liga dos Campeões.

Ele vai perder a eliminatória da Taça na segunda-feira e Pochettino disse não saber se também será afastado do PSG para a primeira partida da Ligue 1 desde as férias de Inverno, em Lyon, no próximo Domingo.

Os outros jogadores com teste positivo foram o lateral Juan Bernat, o guarda-redes Sergio Rico e o médio Nathan Bitumazala.

"Eles estão actualmente a cumprir o isolamento e estão sujeitos aos protocolos de saúde apropriados", disse PSG.

Pochettino acrescentou: "Vivemos com o vírus há quase dois anos, todos sabem o que fazer para não ser infectados. Mas ainda podemos apanhar, há coisas que não podemos controlar."

O teste de Bernat deu positivo depois de se apresentar para o treino.

“Este é o risco com que vivemos, à escala global”, disse Pochettino. “No futebol, o contacto é inevitável, dividimos o vestiário. O risco de contaminação existe, mas tomamos todas as medidas necessárias para tentar evitar que um jogador infecte outros."

O número de casos Covid na França ultrapassou 200.000 por dia na semana que passou.

O PSG também disse que Neymar, que sofreu uma lesão no tornozelo em Novembro, continua o tratamento no seu país natal, o Brasil.

"Ele deve regressar aos treinos em cerca de três semanas", disse o clube.