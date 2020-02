Kuatro Ases lançará em março álbum "Marcas do Tempo"

Ainda não há uma data definida, mas o rapper moçambicano Kuatro Ases confirmou o lançamento de "Marcas do Tempo" para março em entrevista à Voz da América. O álbum terá 19 faixas musicais com mensagens cativantes que prometem inspirar as pessoas a evoluírem e a terem uma nova postura na vida.

"Vai Pro Céu ou Pro Inferno" é uma das faixas do novo álbum, que traz várias histórias, como a de José que tinha uma namorada que ele amava. Um dia José chegou em casa e viu a sua amada na cama com outro homem. Ele se vingou da namorada lhe dando um veneno que a matou. "Vai pro céu ou pro inferno?" pergunta o rapper.



Outra música que faz parte de "Marcas do Tempo" é "Maria." Kuatro Ases explicou que essa música trata de um assunto sensível: pessoas que vão para as grandes cidades e acabam se perdendo na vida. Mas nem todas as pessoas se perdem pelo caminho. Há muitas "Marias" que se tornam vencedoras porque nã perderam o foco.

O rapper contou que começou a trabalhar em "Marcas do Tempo" em 2004 e depois de muitos desafios conseguiu terminar as gravações em 2017. Kuatro Ases revelou que o lançamento do seu primeiro álbum será em Maputo e que tem planos de viajar por Moçambique para divulgar o novo trabalho.

"Nao é um produto para ser lançado e ficar entre amigos e familiars."

“4Ases” Sitole é natural da cidade da Beira e começou a se interessar pelo Rap em 1994.