Calema: “O álbum "Yellow" vai mudar o humor das pessoas. Vai chamar a atenção. Podem esperar por nós".

A dupla mais famosa de São Tomé e Príncipe, Calema, um dos maiores fenómenos musicais em Portugal, concedeu uma entrevista exclusiva à Voz da América para falar sobre o lançamento do álbum "Yellow", o single Abraços, Bomu Kêlê, a música mais pedida na Voz da América por são-tomenses, e ainda os shows na Europa e nos Estados Unidos, bem como os desejos para 2020.

Yellow é o nome do mais novo álbum da dupla, que será lançado no dia 7 de fevereiro. Segundo António e Fradique, os fãs podem esperar por muita cor, ritmo, boa energia, bastante luz e sol.

“Este álbum vai mudar o humor das pessoas. Vai chamar a atenção. Podem esperar por nós. Podem esperar os Calema,” disse Fradique.

O trabalho mais recente da dupla, o single "Abraços", foi lançado antes do Natal, no dia 16 de dezembro, e já tem 534,890 visualizações no You Tube. A música, com um refrão fácil de memorizar, tem um videoclipe super produzido, onde António e Fradique estão disfarçados com roupas velhas e envelhecidos e seguram um cartaz no meio de uma praça que diz "Vendo Abraços Por 1 Sorriso".

Concertos pelo mundo e o sucesso

O ano de 2020 começou muito bem para os cantores, que já estão com shows marcados na Suíça, França e Luxemburgo. Também têm planos de virem cantar em Boston e em Nova York, nos Estados Unidos. Embora trabalhem profissionalmente desde 2011, eles contaram que há ainda muitos sonhos para serem realizados.

“Cada passo é uma conquista. Dizemos sempre: éramos dois meninos no meio do mato, da selva, e nós nunca imaginamos que isso iria acontecer conosco. Tem sido um desafio emocionante,” revelou António.

Fradique contou que é um desafio todos os dias e que é muito importante estar atualizado e atento. “Nós não nos acomodamos. É um processo. Ás vezes a inspiração está presente, às vezes não".

Em 2019, o clipe “A Nossa Vez”, tornou-se um dos mais vistos na lusofonia, com 77,2 milhões de visualizações no You Tube.

“É um trabalho muito puxado, mas no final basta ver um sorriso no rosto deles (fãs) que compensa toda essa luta, explicou Fradique.”

Bomu Kêlê, o hino dos são-tomenses

Bomu Kêlê é a música da dupla mais pedida na Voz da América por são-tomenses. Durante a entrevista, António contou que a inspiração para essa obra veio da saudade que eles sentem de São Tomé e Príncipe. Outra motivação foi o desejo de sensibilizar e inspirar os são-tomenses, para que eles saibam que a dupla Calema também passou por muitas dificuldades e as superaram.

Fradique acrescentou: "Cada vez que vamos a São Tomé é como se tivesesemos a levar uma injeção de tudo que é raiz, terra, tudo o que é humano e isso é muito importante. Às vezes, na correria, nós nos desligamos de tanta coisa, e quando voltamos [de São Tomé] há sempre esta coisa boa que a gente traz e para nós isso é fundamental para contiuarmos esse trabalho. É muito importante que a gente continue conectado".

António e Fradique tentam ir pelo menos uma vez por ano às ilhas para dar um concerto. Embora já tenham decorrido dois anos da última viagem, os cantores confirmaram que em 2020 irão a São Tomé e Príncipe para cantar as músicas do novo álbum.

"Todas as vezes que tocamos Bomu Kêlê no show é como se tivéssemos a matar a saudade de São Tomé e Príncipe".

Desejos para 2020

António desejou muita saúde, compreensão, amor pelo próximo.

"Desejamos a todas as pessoas que sejam melhores a cada dia, que tenham compaixão e que continuemos a espalhar o amor".

Ele concluiu desejando que a dupla possa continuar trabalhando para poder alcançar os objetivos deste ano.

Fradique desejou muita saúde para 2020 e que o novo álbum seja um sucesso. Ele também espera daqui a seis meses poder saborear na sua casa em Portugal as frutas das árvores que plantou, em especial a laranjeira, a tangerina e a goiabeira.