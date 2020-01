Jovem poeta moçambicano trabalha para lançar seu primeiro livro

Lavimó da Verónica está prestes a tornar-se um engenheiro civil em Maputo. Só falta defender o Trabalho de Conclusão de Curso na Universidade Eduardo Mondlane. Quando não está se dedicando aos estudos, ele escreve principalmente sobre o amor. Admira a poetisa portuguesa Florbela Espanca, a romancista moçambicana Paulina Chiziane e o dramaturgo inglês William Shakespeare.

Em entrevista à Voz da América, o jovem falou sobre o seu amor pela arte, imaginação e cultura. Para Lavimó, escrever sobre o amor é como se fosse um desabafo.

Ele escreveu tantos poemas que já perdeu a conta, mas tem três romances que estão prontos, e um deles pode ser publicado ainda este ano.

Lavimó tem uma página no Facebook chamada Poema & Seriados. O trabalho publicado mais recentemente é Doces e Enganos.

Tentei desamar-te para nunca te lembrar

Tentei esquecer-te para nunca te amar

Mas os teus toques ainda vivem em mim

Daí me lembro que não é tão fácil assim

Tentei rasgar todas as nossas lembranças

As loucuras que fizemos como crianças

Quando sempre tu dizias que me amavas

E só para me agradares tu até juravas

Tentei esquecer-me do teu cheiro, de tudo

Das lindas promessas que me fizestes

Só para tu me teres nos teus braços

Mas, mesmo com os teus enganos

Tu fizeste-me eu te amar doentiamente

Pois, eu nunca deixei de te amar...

O poeta também tem um blog poemaseseriados.blogspot.com . A última publicação traz um capítulo do romance "Uma Casa Chamada Self".

Em 2015, Lavimó recebeu o seu primeiro prémio de literatura no Festival Cultural da Universidade Mondlane. O reconhecimento foi muito importante para o jovem escritor.

"Eu passei a acreditar muito mais em mim mesmo".

Lavimó é um jovem cheio de sonhos e ambições. Ele também deseja tornar-se um actor, por isso sempre transforma tudo que escreve em roteiros para que possa usar no teatro ou em um filme.

No ano passado ele tentou criar um grupo teatral para interpretar uma peça de sua autoria sobre a guerra que está a acontecer em Cabo Delgado, norte de Moçambique. No entanto, a iniciativa fracassou devido à falta de patrocínio e de um local para a apresentação da peça.

Lavimó não se abala com fracassos. Ele corre atrás dos seus sonhos. Aproveitando que o Dia dos Namorados já está a se aproximar criou a coletânia "Poemas e Cartas Ridículas de Amor" para quem quer surpreender a pessoa amada com um livro que tenha um poema ou uma carta escrita pelo parceiro.