Isabel dos Santos sai da lista dos bilionários da Forbes

A empresária angolana Isabel dos Santos já não está na lista dos bilionários de África da revista financeira Forbes.

Há oito anos a Forbes tinha estimado a fortuna da empresária em 3.500 milhões de dólares, uma fortuna que a revista diz agora ser “um exemplo tipico de como pilhar um país”.

“Agora com o seu pai fora do poder, o seu império é uma sombra do que foi, fazendo face a acusações de corrupção no seu país, bens congelados em tribunais em três diferentes países e uma acção em tribunal reivindicando centenas de milhões de dólares em dívidas num quarto país”, afirma a revista num artigo titulado “Como Isabel dos Santos em tempos a mulher mais rica de Africa, faliu”.

A revista afirma que ao fazer as contas aos meios ainda em poder de Isabel dos Santos “assume que não tem acesso e provávelmente poucas hipóteses tem de voltar a ter controlo dos bens congelados – em conjunto avaliados em1.600 milhões de dólares se descongelados – e portanto não lhes damos valor em seu nome e pelos nossos cálculos ela já não é bilionária”.

Como resultado disso Isabel dos Santos deixa de estar na lista dos bilionários africanos acabada de publicar pela revista.

A Forbes faz no entanto notar que Isabel dos Santos “não é de nenhuma maneira pobre”,afirmando que a empresária tem uma propriedade numa ilha privada no Dubai, outra residência em Londres “e um iate de 35 milhões de dólares”.

Proválvemente, acrescenta, possui contas bancárias e bens que a Forbes e autoridades juridicas têm ainda que identificar.

Ao relatar como Isabel dos Santos fez a sua fortuna a Forbes diz “que todos os principais investimentos angolanos de Isabel dos Santos foram o resultado de apanhar uma parte de uma companhia que quisesse fazer negócio no país ou de uma assinatura do presidente dando-lhe parte de negócios”.

“A sua história foi uma janela rara à tragica narrativa cleptocráticaque afecta paises ricos com recursos emredor do mundo”, diz o artigo que depois detalhas os negócios de Isabel dos Santos em Angola e Europa.