Prenda de Natal amarga para Isabel dos Santos

A empresária angolana Isabel dos Santos recebeu uma prenda de Natal amarga de três instituições bancárias reclamando mais de 26 milhões de Euros da empresária, noticiaram vários jornais portugueses.

Segundo essas notícias o Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos e o BCP avançaram com uma nova ação contra a empresária angolana Isabel dos Santos que deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa precisamente no dia de Natal, 25 de Dezembro.

Nesta nova ação os três bancos reclamam 26,39 milhões de euros a Isabel dos Santos e à Winterfell Industries, de Malta.

No passado mês de Novembro as três instituições financeiras tinham iniciado duas ações de execução sobre a subsidiária Winterfell 2, também com sede em Malta no valor total de 28,8 milhões de Euros.

Em causa, nestas ações, está a recuperação dos montantes com que os bancos portugueses financiaram Isabel dos Santos em 2015 na tomada de controlo da companhia Efacec.

. Em 2015, Isabel dos Santos adquiriu a Efacec em parceria com a Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE), através da sociedade Winterfell Industries.