Isabel dos Santos deixa CA da Unitel e fala em clima de conflito permanente e de politização

A empresária angolana Isabel dos Santos revelou ter deixado a administração da UNITEL, empresa que criou, por considerar ser “contraproducente e irresponsável permitir que um clima de conflito permanente e de politização sistemática dos administradores se instale no Conselho de Administração”.

“Após 20 anos dedicados à criação, ao desenvolvimento e ao sucesso da Unitel, optei por deixar o cargo de membro do Conselho de Administração da empresa”, disse Isabel dos Santos num comunicado a que a VOA teve acesso nesta terça-feira, 11.

“Nos anos em que liderei a Unitel ou participei ativamente na sua gestão, crescemos e realizámos um investimento de mais de cinco milhões de dólares na rede, equipamento e formação professional, recorrendo inteiramente a receitas próprias e empréstimos bancários privados e sem qualquer apoio de fundos governamentais ou públicos”, acrescenta Santos, que fala em “honra e orgulho de ter construído uma das primeiras redes de telecomunicações em Angola”.

Ao anunciar a sua saída do Conselho de Administração, por ser “contraproducente e irresponsável permitir que um clima de conflito permanente e de politização sistemática dos admnistiradores se instale no Conselho de Administração”, Isabel dos Santos defende que o órgão gestor da empresa “deve ser ocupado por pessoas dedicadas e com um espírito de equipa, comprometidas com o trabalho rigoroso e produtivo, no interesse da empresa e dos seus colaboradores e clientes”.

A filha do antigo Presidente José Eduardo dos Santos escreveu ainda que “em nome do futuro de Angola, eu e as empresas que dirijo estaremos sempre ao lado do progresso, da economia e da criança de empregos e oportunidades para jovens angolanos”.

Isabel dos Santos detém 25 por cento do capital social da Unitel, através da empresa dela, Vidatel, enquanto a petrolífera nacional, Sonangol tem 50 por cento, depois da compra dos 25 por cento que detida a PT Ventures, enquanto a Geni, do general Leopoldino Fragoso do Nascimento, “Dino”, possui os restantes 25 por cento.