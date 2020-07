Estado angolano toma grupo de comunicação de Manuel Vicente, "Dino" e "Kopelipa"

A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola entregou ao Estado a TV Zimbo, a Rádio Mais e o jornal O País, órgãos do grupo Media Nova, "em virtude de terem sido constituídos com o apoio e o reforço institucional do Estado”. ​

O grupo pertencia ao antigo vice-presidente Manuel Vicente e aos generais Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino" e Manuel Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa", todos homens próximos do antigo Presidente José Eduardo dos Santos.

Esta ação insere-se na operação de recuperação de investimentos feitos com dinheiro público em projetos privados de dirigentes do regime.