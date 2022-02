Invasão da Ucrânia coloca em dúvida o contrato da Gazprom com a UEFA

O contrato da gigante russa do gás Gazprom com a UEFA está em jogo após a invasão russa da Ucrânia. O futebol europeu vai tomar uma decisão na próxima semana, disse uma fonte à AFP no sábado.



A fonte confirmou as notícias nos jornais britânicos The Times e The Daily Telegraph, que relataram que o comité executivo da UEFA pediu aos seus advogados na reunião de emergência de sexta-feira para iniciar o processo de rescisão do contrato.



A Gazprom - cujo accionista maioritário é o estado russo - é um dos principais patrocinadores da UEFA desde 2012. Acredita-se que eles paguem cerca de 40 milhões de euros (45 milhões de dólares) por ano.

Eles patrocinam a principal competição do futebol europeu de clubes, a Liga dos Campeões, e renovaram o contrato em Maio de 2021 até 2024.



O presidente da federação russa de futebol, Alexander Dyukov, director da Gazprom Neft, o ramo petrolífero da Gazprom, é membro do comité executivo da UEFA.



A UEFA já havia impedido São Petersburgo de sediar a final da Liga dos Campeões desta temporada em 28 de Maio na Gazprom Arena, entregando-a a Paris na sexta-feira.



O clube alemão Schalke, também patrocinado pela Gazprom, removeu o nome e o logotipo da empresa de suas camisolas.