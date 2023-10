Hezbollah afirma que ataque do Hamas é a única resposta à ocupação israelita

O Hezbollah do Líbano felicitou o Hamas pela operação de ataque a Israel na madrugada de 7 de outubro, afirmando que esta tem "o apoio divino e promete uma vitória final e abrangente".

O grupo afirmou que o ataque é uma resposta aos "crimes de Israel" e aos ataques a locais sagrados e que "a vontade do povo palestiniano e o fuzil da resistência são a única alternativa para enfrentar a ocupação".

O Hezbollah afirmou que o seu comando militar no Líbano está a acompanhar a evolução da situação no terreno e está em contacto direto com o comando palestiniano, estando ambos a "avaliar a situação e a operação em curso".



"Apelamos ao governo do inimigo sionista para que retire lições dos factos que a resistência palestiniana implementou no terreno", afirmou o Hezbollah.