Casa Branca e UE condenam ataque do Hamas, Irão grita "morte a Israel"

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmou que "o direito de Israel à auto-defesa não pode ser posto em causa" e apresentou as suas condolências a "todos os familiares e amigos que perderam a vida no ataque terrorista [do Hamas]".

"Acreditamos que a ordem será restabelecida e que os terroristas serão destruídos", afirmou numa mensagem publicada no seu canal oficial do Telegram. Zelenskyy é judeu e teve familiares que morreram no Holocausto.



"O mundo deve estar unido e ser solidário, para que o terror não possa jamais tentar conquistar ou destruir vidas em qualquer parte do mundo", acrescentou.



Casa Branca condena atentado



A Casa Branca declarou no sábado que "condena inequivocamente" os ataques do Hamas.



"Apoiamos firmemente o Governo e o povo de Israel e apresentamos as nossas condolências pelas vidas israelitas perdidas nestes ataques", afirmou Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.



"Os Estados Unidos condenam inequivocamente os ataques não provocados dos terroristas do Hamas contra civis israelitas. Nunca há qualquer justificação para o terrorismo".



Watson disse que Jake Sullivan, o conselheiro de segurança nacional, falou com o seu homólogo israelita, Tzachi Hanegbi. Os EUA e Israel mantêm-se em contacto estreito, disse Watson.

Deputados iranianos cantam "Morte a Israel"



Os membros do Parlamento iraniano abriram a sessão de sábado cantando "Morte a Israel" e "Israel estará condenado, a Palestina será o conquistador".



A televisão estatal mostrou dezenas de deputados reunidos no centro do hemiciclo.



A televisão iraniana transmitiu imagens de mísseis lançados da Faixa de Gaza em direção a Israel e entrevistou analistas que apoiaram o ataque do Hamas.

Arábia Saudita apela à contenção



A Arábia Saudita apelou ao fim imediato dos combates em Israel e na Faixa de Gaza, depois de os militantes do Hamas terem lançado um ataque sem precedentes.



Uma declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita apelou igualmente a ambas as partes para que protejam os civis e dêem provas de contenção.



"O reino recorda os seus repetidos avisos sobre os perigos de explosão da situação em resultado da continuação da ocupação, da privação do povo palestiniano dos seus direitos legítimos e da repetição das provocações sistemáticas de Israel contra o povo palestiniano", refere o comunicado.

A Rússia afirma estar em contacto com todas as partes e apela a um cessar-fogo



Mikhail Bogdanov, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia e antigo embaixador em Israel e no Egito, disse no sábado à agência estatal Tass que Moscovo tem estado em contacto com "todas as partes (do conflito), incluindo os países árabes" e apelou a "um cessar-fogo imediato e à paz" entre o Hamas e Israel. Bogdanov não especificou com que países árabes os diplomatas russos estavam a falar.



ONU apela ao fim da violência



O chefe da ONU para os direitos humanos diz-se "chocado e chocado" com o disparo de um grande número de foguetes contra Israel e com a morte de pelo menos 22 pessoas no país.



Volker Türk apelou ao fim imediato da violência, apelando a todas as partes e aos "países-chave da região" para que acalmem os ânimos e evitem mais derramamento de sangue.



Numa declaração divulgada em Genebra, Türk afirmou também estar "profundamente preocupado com as notícias de que civis israelitas foram feitos reféns".



Líderes europeus manifestam o seu apoio a Israel



Os líderes europeus condenam o ataque do Hamas e manifestam a sua solidariedade para com Israel.



A chefe da comissão executiva da União Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu no X, antigo Twitter, no sábado, que o ataque "é terrorismo na sua forma mais desprezível". Israel tem o direito de se defender de ataques tão hediondos", afirmou.



O chanceler alemão OIaf Scholz afirmou que os disparos de rockets dos militantes e a escalada de violência "chocam-nos profundamente". A Alemanha condena estes ataques do Hamas e está ao lado de Israel", acrescentou.



O Presidente francês Emmanuel Macron escreveu que condena "firmemente" os "ataques terroristas" contra Israel e expressou "a minha total solidariedade para com as vítimas, as suas famílias e os seus entes queridos".



O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, afirmou que o governo italiano condena os ataques a Israel "com a maior firmeza".



Em risco estão a vida das pessoas, a segurança da região e o reinício de qualquer tipo de processo político", afirmou Tajani numa publicação na plataforma X.