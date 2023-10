Hamas ataca Israel e Netanyahu diz que o seu país está "em guerra"

Os militantes do Hamas, que governam a Faixa de Gaza, levaram a cabo um ataque sem precedentes, em várias frentes, contra Israel, disparando milhares de foguetes enquanto dezenas de combatentes do Hamas se infiltravam na fronteira fortemente fortificada em vários locais e apanhando o país desprevenido num feriado importante. Segundo Israel, pelo menos 40 pessoas morreram.



O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que Israel estava "em guerra" e apelou a uma mobilização maciça das reservas do exército. A invasão reavivou as memórias da guerra de 1973, praticamente 50 anos depois.



O serviço nacional de resgate de Israel afirma que pelo menos 40 pessoas morreram num amplo ataque do Hamas a Israel.

O último balanço foi feito pelo serviço de salvamento Magen David Adom quando os combates ainda estavam a decorrer no sábado.



Os hospitais em Israel estão a tratar centenas de feridos, incluindo dezenas em estado crítico.



Netanyahu promete cobrar "um preço enorme" ao Hamas



O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que Israel vai cobrar um "preço enorme" ao Hamas em resposta a uma infiltração sem precedentes que matou pelo menos 22 pessoas.



Netanyahu disse ao seu Gabinete de Segurança no sábado que o primeiro objetivo de Israel é "limpar a área" dos militantes e recuperar o controlo das comunidades do sul que foram atacadas.



"O segundo objetivo, ao mesmo tempo, é cobrar um preço elevado ao inimigo, também na Faixa de Gaza", disse.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirma que Israel vai cobrar um "preço elevado" ao Hamas em resposta a uma infiltração sem precedentes que matou pelo menos 22 pessoas.



Netanyahu disse ao seu Gabinete de Segurança no sábado que o primeiro objetivo de Israel é "limpar a área" de militantes e recuperar o controlo das comunidades do sul que foram atacadas.



"O segundo objetivo, ao mesmo tempo, é cobrar um preço elevado ao inimigo, também na Faixa de Gaza", disse.



Apelou à nação para que se mantivesse calma e se unisse "para alcançar o nosso maior objetivo - a vitória na guerra".