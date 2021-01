Fome também no Dombe Grande, afluência das vítimas da seca no interior de Benguela

Ponto de convergência para milhares de cidadãos afectados pela seca no interior da província de Benguela, Dombe Grande apresenta também um quadro de fome e pobreza, com famílias sem capacidade de aquisição, mas devido a uma praga que devasta a cultura de eleição, o tomate.



A cultura do tomate cria na comuna do Dombe Grande, a 60 quilómetros da cidade de Benguela, uma cadeia de serviços que dá sustento a centenas de famílias.

As mulheres representam a franja que mais sofre com os efeitos desta praga, em Angola há já cinco anos, conforme ilustram depoimentos de Helena Cativa e Joana Amália.

‘’Há fome, a fome é muita porque só estamos a tirar milho. O tomate que dá dinheiro não está a sair por causa da praga. Mesmo o milho … é caro o combustível para as motobombas, assim as fazendas não avançam’’, lamentam as senhoras.

Com efeito o milho, uma das alternativas aos estragos causados pela ‘’tuta absoluta’’ na região que mais produz tomate em Angola, está a secar devido à pouca utilização de motobombas utilizadas na rega dos campos agrícolas.

Numa fazenda com 35 hectares, uma das várias onde as vítimas da seca no interior testemunham o drama dos naturais da região, o produtor Manuel Francisco ajuda a perceber o momento de aperto.

‘’Está difícil combater a ‘tuta’, está a ser difícil fazer tomate” disse.

“Do Governo só recebemos sementes de milho, quem quiser compra os medicamentos’’, avança o jovem do campo.

O comerciante Firmino Daniel, funcionário da Fertiangola, loja de venda de pesticidas, confirma a escassez de soluções no mercado.

‘’Para o caso, por exemplo, temos insecticidas, bons, que são para remover as praga”, disse.

No caso do tomate, estamos a atravessar um momento difícil, embora um ou outro agricultor consiga, mas está mal o mercado, o preço é elevado’’, acrescentou.

Fonte do Gabinete Provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas assume tais insuficiências e avança que os agricultores terão de optar pela diversificação das culturas.