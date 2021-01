Seca causa miséria em zonas remotas da Huíla

A seca continua a apertar em zonas do sul de Angola agravando a pobreza e as condições de vida das populações.



No município de Quipungo, na província angolana da Huíla mulheres precorrem agora a pé muitos quilómetros em busca de água, enquanto raparigas jovens procura desesperadamente locais onde possam ganhar algum dinheiro para ajudar as familias.

Maioritáriamente comunidades do grupo etnolinguístico Nheca-Humbi, a sul do Município de Quipungo, Província da Huila, as fracas chuvas que se fazem sentir naquela região além de estragar as culturas do campo,também obriga a que as mulheres tenham que percorrer de 5 a 6 quilómetros à procura de água no rio Cainda mas mesmo isso começa a ser díficil.

Uma mulher de nome Tembo ya Kapundo disse que depois de percorrer “5 a 6 quilometro só trouxe barro”.

Aquela mulher de 74 anos de idade, era acompanhada por duas outras que disseram estar agora a procurarem a ajuda de Deus para que faça chuver.

"Apartir de quinta feira todos nós católicos iremos fazer corrente de oração junto dos nossos catequistas para pedirmos a Deus que as últimas chuvas caiam sobre as nossas terras se não, morreremos à fome", disse uma delas.

A VOA encontrou o Administrador Comunal de Cainda Manuel Fernando Tchipiaca que visitou lavras paa se inteirar da situação

Tchipiaca descreveu a situação de “preocupante” afirmando que redear que “teremos problemas sérios”.

“Já não existe stock alimentar o que eles tinham semearam e infelizmente é isso que se vê", disse.

Durante a caminhada a Voz da América encontrou igualmente várias raparigas a percorrer longas distâncias das suas casas à procura de serviço de capinar para ganhar algum dinheiro ou comida para levar para os irmãos, mas com ausência de chuvas ninguém arrisca gastar o que tem para o campo sem chuvas.

A massambala, o milho e o feijão são as principais culturas lançadas ao solo pelas comunidades locais e que correm o risco de secar com a falta de chuvas.

A Voz da América soube na Comuna da Cainda que a fazenda Onongombe corre o risco de perder a produção de milho e feijão produzida em 588 hectares e a fazenda Lumbamba 300 hectares de milho, 50 hectares soja, 50 hectares de massambala 50 hectares de ginguba e 100 hectares feijão correm o risco de secar por falta de chuvas na Comuna de Cainda.