A fugir à seca pastores invadem Parque Nacional do Bicuar

A seca prologada que afecta a região sul e que se pode agravar com a ausência de chuvas nos últimos meses faz recear a administração do Parque Nacional do Bicuar que o espaço seja invadido por pastores de regiões vizinhas para a pastagem.



A escassez de água registada em contexto de seca leva a que sobretudo criadores tradicionais de gado percorram quilómetros em busca de zonas favoráveis ao pasto.

Nos últimos meses manadas de gado bovino provenientes da província do Cunene têm invadido a reserva natural.

Em alerta por experiência recente o administrador do Parque Nacional do Bicuar, José Candundo olha para o objeto social da reserva natural e apela aos administradores municipais a encontrarem alternativas para o fenómeno.

“ O parque não é alternativa de pasto para o gado o parque foi criado com objeto social diferente para a criação condições turísticas para a preservação das espécies faunísticas e florestais que ali habitam para estudos académicos científicos”, disse.

“ Todavia esses problemas de imigração da comunidade pastoril nunca terminaram, mas esse fenómeno abrange a região toda sul tem muitas alternativas para se fazer transumância do gado e essas alternativas devem ser desenhadas pelas administrações municipais onde a sua comunidade esteja afectada com este fenómeno”, acrescentou

O responsável destaca que do trabalho até agora realizado já foi possível retirar da reserva natural mais de duas mil cabeças de gado e aponta alternativas para contornar a situação.

“ E continuamos a fazer o mesmo serviço porque o parque não foi feito para se fazer transumância. Volto a apelar que temos que encontrar saídas mesmo a própria província em si da Huíla para a zona das Tundas e Mulondo que são mais afectadas os pastores têm que subir a zona do rio”, acrescentou

O Parque Nacional do Bicuar localizado na província da Huíla é uma das promissoras reservas turísticas do Sul de Angola com uma extensão de 1.200 km 2.