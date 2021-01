Agricultores no Uíge enfrentam seca e praga

A estiagem acima do normal associada à chamada praga da mandioca preocupa os agricultores na província angolana do Uíge que se sentem prejudicados com a fraca colheita.



O director municipal da Agricultura de Nzage reage e diz que a situação é igual à dos anos anteriores e que não existe qualquer praga.

Na regedoria do Nzage, na aldeia povo Mateus, os camponeses consideram que a situação é dificil quando comparada aos anos anteriores.

“Quer dizer que vamos ter pouca produção no caso da ginguba e milho porque as temperaturas estão mais altas, no passado essa seca demorava apenas 15 dias”, confirma o regedor Salomão Sozinho, que revela a existência de uma suposta praga na mandioca que afecta as culturas naquela localidade.

Entretanto, o empresário agrícola Rafael Rufino, defende “a troca de experiência das terras cultiváveis para substituição dos terrenos cansados”.

Por seu lado, o director municipal da Agricultura Pedro José afirma que “a situação não é alarmante e que não existe praga como tal, mas uma virose da mandioca”.