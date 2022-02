Filomeno V. Lopes, Faustino Mumbika e João Pinto comentam demora do TC sobre congressos dos partidos

Partidos políticos angolanos levantam dúvidas sobre a demora na decisão do Tribunal Constitucional para validar os congressos realizados o ano passado.

Para falar sobre o assunto, ouvimos o presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, o secretário para assuntos eleitorais da UNITA, Faustino Mumbika e o deputado do MPLA, João Pinto.

Analistas em Luanda alertam que se o Tribunal Constitucional não tomar uma decisão definitiva até ao mês de Março sobre os congressos realizados em 2021, poderá criar embaraços à participação dos três partidos históricos nas eleições de Agosto.



Em causa estão os congressos realizados pelo Bloco Democrático, Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA e do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, o partido no poder.



A pouco menos de seis meses da ida às urnas em Angola, as nossas fontes consideram que o arrastar deste processo até ao limite, previsto nos termos legais, o Tribunal Constitucional pode colocar estes partidos numa situação delicada e entrar em conflito de interesse nas vestes de tribunal eleitoral.



Para muitos especialistas da política interna, este atraso na anotação dos congressos prejudica mais os partidos da oposição e sustentam a tese, segundo a qual o Tribunal Constitucional e o poder judicial, no geral, continuam a andar a reboque do poder político.



O presidente eleito do Bloco Democrático diz que o seu partido aguarda

há sete meses pela anotação do Tribunal Constitucional sobre o

congresso realizado em Julho do ano passado.



Filomeno Vieira Lopes confirma encontros presenciais com a direcção do

tribunal, para esclarecer a demora deste processo.