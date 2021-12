Congresso do MPLA: João Lourenço reeleito presidente com 98,04 por cento dos votos

O presidente do MPLA, partido no poder em Angola, João Lourenço, foi reeleito no cargo nesta sexta-feira, 10, por 98,04 por cento, sem surpresas, sendo assim o candidato à chefia do Estado nas eleições de 2022.

Do universo de 2.965 delegados ao VIII Congresso que decorre desde ontem em Luanda, 33 votaram contra e 13 se abstiveram, enquanto foram registados quatro votos nulos e dois votos em branco.

Noutra decisão, como anunciado anteriormente, o Comité Central passa de 497 para 693 membros, com paridade de género e com uma taxa de até 30 por cento de membros com até 35 anos.

Dos 2.644 votos válidos, 2.466 aprovaram a constitução do Comité Central, 97 votaram contra e 40 se abstiveram.

Amanhã, no Estádio Nacional 11 de Novembro, em Luanda, o MPLA encerra o congresso com um acto de massas para marcar o 65.º aniversário do partido, que se assinala hoje, 10.

Lourenço, Presidente da República, foi o candidato único, depois de o militante António Venâncio ter anunciado a sua intenção de candidatar-se à liderança do partido, o que não chegou a efectivar por não ter conseguido as duas mil assinaturas de membros necessárias pelos estatutos.

Ele acusou o MPLA de "bloqueio" à sua candidatura e recorreu ao Tribunal Constitucional para impedir a realização do congresso, mas a providência cautelar foi indeferida na quarta-feira, 8.