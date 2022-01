Bloco Democrático acusa MPLA de criar tensões por recear perder as eleições em Angola

O MPLA tem medo de perder as próximas eleições em Angola e isso está criar uma situação tensa de pré conflito no país, disse o líder do Bloco Democrático (BD) Filomeno Vieira Lopes que apelou de novo a um diálogo com o governo.

Vieira Lopes falava após o segundo encontro do Conselho Nacional do Bloco Democrático e criticou fortemente a CASA CE onde permanece como membro dessa coligação, dando o seu apoio inequívoco à Frente Patriótica Unida, FPU, da UNITA, do BD e do projecto Pra-Já Servir Angola.

O presidente do BD considerou que o país hoje vive um período de pré conflito causado pelo partido que governa Angola tudo porque este não quer dialogar.

"O partido no poder tem medo de perder as eleições e isto está a criar no país uma situação de pré conflito e de temor, por isso estamos a sugerir novamente diálogo, estamos a convidar o partido que está no poder para dialogar, vamos discutir", disse.

Questionado sobre o actual momento do seu partido dentro da CASA-CE Filomeno Lopes criticou a coligação liderada por Manuel Fernandes que acusou não ter ambições de alcançar poder: "Nós não estamos preocupados com o passado, nós olhamos para o futuro”.

“O BD prefere estar com quem tem ambições de alternância e não apenas conseguir mais lugares no parlamento e manter as actuais regras do jogo”, acrescentou frisando não ser no entanto sua intenção abandonar já a CASA-CE.

“Vamos ficar na CASA até terminar a legislatura como manda a lei", disse

Filomeno Vieira Lopes, o número três na coordenação da FPU que assegura que a FPU é a esperança do angolano.

"O mais importante na FPU é o espirito de unidade entre as demais forças políticas e o próprio povo que já percebeu que a frente é a esperança que o povo precisava", disse.