Filipe Nyusi exonera ministro da Defesa, Jaime Neto

O Presidente de Moçambique exonerou o ministro da Defesa, Jaime Bessa Augusto Neto, de acordo com uma nota do Gabinete de Imprensa da Presidência da República, distribuída no final da tarde desta quarta-feira, 10, em Maputo.

Esta é mais uma mexida no Governo moçambicano, depois de ontem Filipe Nyusi ter exonerado os ministros do Interior e na Presidência para Assuntos da Casa Civil, nomeadamente, Amade Miquidade e Adelaide Anchia Amurane.

Filipe Nyusi não justificou os motivos destas mexidas, sendo que o comunicado e apenas faz menção as competências que são conferidas ao Presidente da República na Constituição da República.

Jaime Bessa Neto foi exonerado numa altura em que o país enfrenta o combate ao terrorismo que afecta alguns distritos do norte da província de Cabo Delgado e obrigou a intervenção militar estrangeira, concretamente dos países da SADC e do Rwanda.

Nesta quarta-feira, Neto foi o grande ausente da cerimónia de encerramento do curso de formação de Sargentos que decorreu em Boane, na província de Maputo, que contou com a presença de altas patentes das Forças de Defesa e Segurança moçambicanas e estrangeiras, com destaque para o Chefe das Forças Armadas da África do Sul.

Antes de ascender ao posto de ministro da Defesa, Jaime Neto foi deputado da Assembleia da República, pela bancada da Frelimo.

Licenciado em Geografia e mestre em Ciências Ambientais, de 48 anos de idade. Neto nunca esteve no exército moçambicano e a sua experiência profissional resume-se a alguns cargos de chefia no Conselho Municipal da Cidade da Beira e no Centro de Higiene Ambiental e Exames Médicos na capital da Província de Sofala.