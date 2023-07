Fala África: O Impacto Transformador do Projeto Liderado por Sandra Querido, Praia, Cabo Verde

Mostre mais Show less

Hoje, no Fala África VOA, vamos conhecer a transformação do Agrupamento 8 do Centro Educativo Achada Grande na cidade da Praia, em Cabo Verde. Sob a liderança da diretora Sandra Querido, uma comunidade educativa desacreditada tornou-se num exemplo de sucesso. Com projetos inovadores, apoio emocional e envolvimento da comunidade, o Agrupamento 8 agora é um centro de referência, oferecendo oportunidades e transformando vidas. No programa de hoje, a Dani Stescki conversa com a diretora Sandra Querido, que irá partilhar os desafios e conquistas dessa inspiradora jornada de transformação.