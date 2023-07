Fala África: Dwalak lançará single “Fica Comigo” em Julho

O artista moçambicano Dwalak tem estado a trabalhar desde Dezembro no seu primeiro EP a solo, intitulado “Essência”. Com sete faixas românticas e com ritmos africanos, o EP promete encantar os ouvintes. Destaca-se a participação especial do cantor nigeriano Ric Hassani no remix da música “Anjo”, produzida por X-Trio.

“A ideia para fazer outra versão de “Anjo” surgiu do produtor X-Trio que gostou tanto da música original que decidiu fazer uma versão mais mexida “mais club vibe” junto com o Emblazon VAM, responsável pela produção original,” contou Dwalak.

Dentro das próximas semanas, será lançado o aguardado single “Fica Comigo, que também faz parte do EP “Essência.” A canção retrata a história de dois amigos, em que um deles deseja iniciar um relacionamento amoroso, enquanto o outro tem receio de arriscar e perder a amizade. O single traz uma fusão de R&B com toques de kizomba. Além disso, em breve será lançado um videoclipe. Emblazon VAM e Tykid são os responsáveis pela produção do EP “Essência.”

Dwalak, considera-se um perfecionista e preza pela qualidade das suas músicas. Embora a data de lançamento do EP "Essência" ainda não esteja definida, Dwalak prometeu que o público terá a oportunidade de apreciar a obra final ainda este ano.

Dwalak ganhou reconhecimento anteriormente como produtor musical e membro fundador do grupo de hip hop "DRP". O grupo lançou o álbum "Era uma Vez" em 2005, com sete faixas produzidas por Dwalak na Nehazi Productions. Na época, Dwalak era conhecido como Mollas.