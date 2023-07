Fala África: Tânia Tomé, pioneira africana, fortalece a voz da juventude e da lusofonia no "American Business Awards"

A renomada economista, empreendedora de sucesso e membro do Conselho de Coaches da Forbes, Tânia Tomé, teve a honra de participar como membro do júri na vigésima primeira edição dos American Business Awards, realizada na cidade de Nova York, Estados Unidos, em 13 de junho.

Os American Business Awards® são o principal programa de premiação empresarial nos Estados Unidos, aberto a todas as organizações que operam no país, sejam elas grandes ou pequenas, públicas ou privadas, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos.

Este é o segundo ano consecutivo em que a empreendedora participa como membro do comitê de “Empreendedorismo e Liderança Robusta” para avaliar as melhores empresas dessa categoria.

"É um reconhecimento muito grande do meu trabalho em tantos países e, sobretudo, como mentora e como membro do júri em várias iniciativas e diferentes prêmios ao redor do mundo", afirmou Tânia. Entre as empresas premiadas estavam a Nasdaq - uma corporação financeira multinacional americana que possui e opera três bolsas de valores nos Estados Unidos -, a IBM - uma corporação de tecnologia multinacional americana - e a Ernst & Young, uma parceria de serviços profissionais multinacional britânica.

Dentro dos critérios avaliados na categoria de "Empreendedorismo e Liderança Robusta" estavam os fatores diferenciais, inovação e impacto na sociedade. "Procuramos sempre reconhecer empresas que conseguem combinar diferencial competitivo, inovação e impacto na sociedade de forma eficiente, dinâmica e, sobretudo, sustentável", explicou Tânia. Ela destacou que as empresas vencedoras não apenas trazem milhões ou biliões de dólares para o mercado, mas também continuam investindo em pesquisa, inovação e diferenciação.

Em África, ainda há muito a ser alcançado

Refletindo sobre a inspiração que surge para uma empreendedora de sucesso após participar como membro do júri em um evento de grande importância como o American Business Awards, Tânia comentou que, na África, ainda há muito a ser alcançado. "Uma das áreas principais em que trabalho é a contribuição para o ecossistema de empreendedorismo e liderança em Moçambique e nos PALOP (Países de Língua Oficial Portuguesa), pois ainda enfrentamos grandes lacunas. Essas lacunas não estão apenas relacionadas a capital e conhecimento, mas também a habilidades interpessoais", afirmou.

Tânia explicou que as empresas vencedoras já possuem uma plataforma que possibilita os resultados que elas têm.

Na África e na lusofonia, a presidente da Womenice argumentou que há uma lacuna de 100 anos, e as empresas estão em busca de outras identidades.

"Os nichos estão se tornando cada vez menores, mas os resultados estão se tornando cada vez maiores. O que realmente me inspira é a resiliência e a consistência dessa continuidade, bem como o impacto. Hoje, as empresas não estão apenas buscando resultados financeiros, mas também buscam impactar a sociedade. A questão da inclusão, diversidade, diferenciação e fazer a diferença são completamente inspiradoras, e eu certamente quero continuar nessa jornada de aprendizado".

No grupo de membros do comitê "Empreendedorismo e Liderança Robusta", encontravam-se Marie Marks, vice-presidente sénior da Paramount Global, que atuou como presidente do comité, Vishal Patel, diretor de engenharia de software da Yahoo, Akhila Pant, diretora da Tavant Ghaziabad na Índia, e Abeer Ramadna, assistente de diretor da Unidade de Controle e Inspeção do Ministério da Indústria, Comércio e Abastecimento na Jordânia, entre outros.

Tânia Tomé foi a primeira jurada do comité "Empreendedorismo e Liderança Robusta" nos American Business Awards nos Estados Unidos a vir de um país de língua oficial portuguesa e a única africana.