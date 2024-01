EUA consideram Cabo Verde um exmplo para África, diz Secretária de Estado Assistente para o continente

Cabo Verde é uma “excelente democracia” que deve ser um exemplo para a região, disse hoje a Secretária de Estado Assistente para os Assuntos Africanos, Molly Phee.

Num encontro telefónico com jornalistas para discutir a visita na próxima semana do secretário de Estado Antony Blinken a vários países africanos, incluindo Cabo Verde e Angola, Phee fez notar que Cabo Verde já beneficiou de dois programas da Conta do Desafio do Milénio e “estão eligíveis para um terceiro”.

“Nós acreditamos que o nosso envolvimento com Cabo Verde demonstra o impacto positivo dos investimento dos Estados Unidos em infraestruturas em ‘Africa, importantes paa os africanos”, disse Phee que no caso de Cabo Verde fez notar os investimentos no porto na Cidade da Praia.

“Cabo Verde é também uma excelente democracia, é um bom modelo para a região e é um importante parceiro nos nossos esforços para se acelarar o envolvimento com parceiros da costa atlântica em todo o tipo de questões”, acrescentou sublinhando entre essas questões o ambiente e a segurança marítima.

“É por isso que estamos verdadeiramento desejosos de ter a oportundiade de parar (em Cabo Verde) e ter uma boa discussão”, acrescentou.

No que diz respeito a Angola Molly Phee disse que a guerra na República Democrática do Congo será um dos tópicos impotantes em discussão.

“Angola tem jogado um papel importante em tentar resolver e reduzir as tensões no leste do Congo e portanti isso é um dos tópicos que esperamos discutir”, disse. Depois de recordar Angola lidera a iniciativa de paz conhecida como “Processo de Luanda”

“Esperamos ter uma conversa muito importante com o ministro dos Negócios Estrangeiros e com o Presidente sobre a sua liderança eficaz em lidar com as tensões no leste da RDC e como é que nós podemos complementar o que já investimos e o que eles investiram para podermos avançar”, disse.