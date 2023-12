Companhia de lobby americana recebeu de Angola 15 milhões de dólares desde 2019

O encontro entre os Presidentes de Angola João Lourenço e dos Estados Unidos Joe Biden representa para além do culminar de várias décadas de relações “um marco” para uma companhia de lobby na capital americana, disse o portal Político.

Segundo essa publicação o governo de Angola pagou à companhia de lobby Squire Patton Boggs mais de 15 milhões de dólares desde 2019 pelos seus esforços a favor do governo de Angola junto dos centros de poder dos Estados Unidos.

A informação sobre a quantia foi obtida nos registos do Departamento de Justiça onde todas as companhias ou pessoas que trabalhem para um governo estrangeiro são obrigadas a registar-se e a detalhar as suas remunerações.

Um dos dirigentes da organização Robert Kapla frisou no entanto que a sua companhia “não foi contratada em 2019 para organizar este encontro”.

Citando Kapla, o portal disse que durante a primeira visita do Presidente angolano a Washington em 2021, a companhia organizou as reuniões com a então presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi e membros dos comités de relações exteriores da Câmara e do Senado, com o Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan e com a Câmara do Comércio.

“Na cimeira Estados Unidos Líderes Africanos do ano passado em Washington entidades angolanas tiveram encontros de alto nível e assentos proeminentes...”, acrescentou o portal.

Kapla disse que para a sua companhia “a verdadeira maior prioridade” será agora garantir investimentos adicionais, acrescentando que quem quiser fazer investimentos em África “provavelmente quer ir para um país que tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos ao mais alto nível”.

“É por isso que este encontro é significativo para esse objectivo também”, acrescentou.