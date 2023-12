EUA vão ajudar Cabo Verde na integração regional através da geração de empregos

"É com alegria que anuncio que Cabo Verde foi selecionado pelo Conselho de Diretores da Millennium Challenge Corporation para um novo compacto dentro do programa de concessão de cinco anos!", escreveu nesta quinta-feira, 14, o primeiro-ministro cabo-verdiano na sua página no Facebook, sem, no entanto, dar mais detalhes.

Ullisses Correia e Silva manifestou ainda a sua gratição "pela parceria com @MCCgov e o Governo americano, trabalhando juntos por um futuro mais promissor".

Na mesma ocasião, em comunicado, o Conselho de Administração da Millennium Challenge Corporation (MCC) informou que na sua reunião trimestral no dia 13 de dezembro "selecionou Cabo Verde, antigo parceiro do compacto, como elegível para desenvolver um pacto regional em reconhecimento ao claro compromisso do país com a governação democrática e os seus significativos desafios de desenvolvimento e redução da pobreza".

Com esta nova parceria, a MCC apoiará Cabo Verde na geração de crescimento económico através de uma integração mais profunda com a região da África Ocidental.

O MCC também seleccionou a Tanzânia e as Filipinas para desenvolver programas de subvenções mais pequenos concebidos para apoiar reformas políticas e institucionais que abordam as restrições ao crescimento económico.



“A selecção de Cabo Verde, das Filipinas e da Tanzânia pelo Conselho faz avançar a missão da MCC de forjar parcerias fortes com países que demonstraram um compromisso com a governação democrática, o investimento no seu povo e a liberdade económica”, sublinhou a presidente e diretora executiva da MCC.

Alice Albright concluiu esperar " continuar a desenvolver parcerias anteriores e trabalhar de mãos dadas com cada país para promover a prosperidade do seu povo”.

Os valores do programa não foram revelados.

Historial

Cabo Verde beneficiou-se do seu primeiro compacto da MCC em Julho de 2005, quando o o Governo e a agência americana assinaram um acordo de cinco anos, no valor de 110 milhões de dólares, para ajudar a aumentar o crescimento económico do país e reduzir a pobreza através de investimentos em infra-estruturas, gestão de bacias hidrográficas e apoio à agricultura, e desenvolvimento do sector privado.



O segundo pacote foi aprovado em 2012 e o arquipélago beneficiou-se de 66,2 milhões de dólares para reduzir a pobreza através do crescimento económico.

A MCC é uma agência governamental independente dos Estados Unidos, criada em 2004, e que trabalha para reduzir a pobreza global através do crescimento económico.

Os seus compactos, nome dado aos seus programas, fornece subsídios e assistência por tempo limitado a países que cumpram padrões rigorosos de boa governação, combate à corrupção e respeito pelos direitos democráticos.