Ministro angolano discutiu guerra na RDC com Departamento de Estado

O aprofundamento das relações político-diplomáticas entre Angola e os Estados Unidos e o aumento dos investimentos americanos em Angola estiveram em discussão quarta-feira num encontro em Washington entre o ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, e a secretária de Estado Assistente para os Assuntos Africanos, Molly Phee.

O encontro antecedeu a cimeira entre os presidentes João Lourenço e Joe Biden a realizar-se quinta feira em Washington..

O ministério das Relações Exteriores de Angola disse que no encontro entre António e Phee foram igualmente analisados assuntos regionais e globais “com foco para a resolução pacífica de conflitos e diálogo permanente no leste da República Democrática do Congo”.

Não foram dados outros pormenores. No encontro participou também entre outros o Director Geral dos Serviços de Inteligência Externa de Angola Matias Bertino Matsondo.

Recentemente a diretora nacional dos serviços de inteligência dos Estados Unidos Avril Haines esteve no Ruanda e no Congo para discutir o conflicto e depois disso Washington afirmou que os presidentes desses dois países tinham acordado em tomar medidas para aliviar as tensões no leste da RDC.

Nos últimos dias contudo registou-se de novo um aumento dos confrontos entre rebeldes do M23 apoiados pelo Ruanda e tropas governamentais.

Angola tinha anteriormente decidido enviar centenas de soldadads para a zona de guerra para ajudar a restabelecer a paz.

No encontro entre António e Phee foi “evocado" o papel que o presidente João Lourenço “tem desempenhado na qualidade de Campeão para a Paz e Reconcililação em África...devido ao seu engajamento para a pacificação no continente”, avançava o comunicado angolano.

