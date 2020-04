Eleição 2020: Bernie Sanders confirma apoio a Joe Biden

O senador americano Bernie Sanders anunciou nesta segunda-feira, 13, o seu apoio à candidatura de Joe Biden à Presidência dos Estados Unidos.

Biden é atualmente o único candidato à indicação do Partido Democrata, após a desistência do próprio Sanders, na semana passada.

O apoio foi anunciado numa transmissão ao vivo nas redes sociais.

"Devemos nos unir para derrotar o mais perigoso Presidente na história moderna", disse.

Bernie Sanders chegou a liderar as primárias pela nomeação do Partido Democrata, mas na quarta votação, na Carolina do Sul, Joe Biden teve um desempenho muito melhor e disparou, vencendo claramente a Super-Terça-feira, quando 14 Estados foram votos a 3 de março.

Quando Sanders comunicou a sua desistência, a8 de abril, Joe Biden elogiou o senador: "Eu conheço Bernie bem. Ele é um bom homem, um grande líder e uma das vozes que pedem mudanças mais poderosas do nosso país", disse.

Em Agosto, Biden será confirmado candidato democrata à eleição presidencial de 3 de novembro.