"The Art of Her Deal", biografia não autorizada da primeira-dama Melania Trump

Uma repórter vencedora do Prémio Pulitzer do The Washington Post escreveu uma biografia não autorizada da primeira-dama Melania Trump - "The Art of Her Deal", de Mary Jordan conta com mais de 100 entrevistas e sai a 16 de junho.

O livro descreve "a imagem de uma mulher que é experiente, durona, ambiciosa, deliberada e que joga o jogo a longo prazo", de acordo com um anúncio divulgado na quarta-feira, 8 de abril, pela Simon & Schuster.

"Com a ajuda de pessoas importantes que falam publicamente pela primeira vez e nunca viram documentos e fitas, 'The Art of Her Deal' faz um retrato surpreendente de uma determinada imigrante e da vida que ela tinha antes de conhecer Donald Trump".

Jordan começou a trabalhar no livro em 2015, muito antes da vitória surpresa de Donald Trump nas eleições presidenciais.

Ela investigou tudo, desde a infância de Melania Knauss, na Eslovênia, até os anos como modelo, até o relacionamento com o marido.

Jordan disse em comunicado que encontrou Melania Trump, muitas vezes retratada como uma primeira-dama relutante, muito mais ambiciosa politicamente do que se acreditava.

“Ela já se está a preparar para 2020 e quer a vitória tanto quanto o seu marido", diz Mary Jordan.

Uma porta-voz da Simon & Schuster disse que, enquanto Jordan entrevistou Melania Trump na qualidade de repórter do Washington Post, a Casa Branca recusou as a Post reporter, o seu pedido para falar com ela para o livro ou a responder questões por escrito.