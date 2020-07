Donald Trump recomenda uso de máscaras mas recusa torná-lo obrigatório

O Presidente americano Donald Trump afirmou ser a favor do uso de máscaras para ajudar a conter a crescente pandemia do novo coronavírus, mas recusou emitir um decreto presidencial para o impor o seu uso obrigatório.

"Acredito em máscaras", disse Trump numa entrevista emitida neste domingo, 19, no programa da cadeia televisiva "Fox News Sunday".

"Eu acho que máscaras são boas”, afirmou Trump na entrevista ao jornalista Chris Wallace, na qual reiterou, no entanto, não concordar “com a afirmação de que se todo mundo usar máscara, tudo desaparece".

Ele, no entanto, recusou impor por decreto o uso de máscaras.

"Quero que as pessoas tenham uma certa liberdade e não creio ser necessário fazer disso uma exigência legal”, afirmou o Presidente, quem ainda observou que Anthony Fauci, o principal especialista em doenças infecciosas do país, e o cirurgião geral Jerome Adams desaconselharam o uso de máscara nos primeiros dias da propagação do vírus nos Estados Unidos.

"Ei, Fauci disse não usem máscara, o nosso cirurgião geral – uma pessoa fantástica - disse não usem máscara. Todas as pessoas que disseram para usar máscara, de repente disseram que todo o mundo tem que usar máscara, mas, como você sabe, as máscaras também causam problemas”, sublinhou o Presidente Donald Trump.

Nos últimos dias, mais de 70 mil casos do novo coronavírus são registados diariamente nos Estados Unidos e, até este domingo, morreram 141.131 americanos e mais de três milhões e 750 mil estão infetados com a Covid-19.

Especialistas em saúde estimam que dezenas de milhares de americanos vão morrer nos próximos meses.