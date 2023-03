COVID-19: Líderes dizem 'nunca mais' à desigualdade da vacina

Três anos desde o início da pandemia da COVID, cerca de 200 figuras proeminentes a nível mundial apelaram no sábado para que a iniquidade sobre a vacina observada durante a crise fosse relegada para a história.



"Pedimos aos líderes mundiais que se comprometam com um 'nunca mais'", disseram actuais e antigos dignitários numa carta aberta.



A carta foi publicada para assinalar o triénio desde que a Organização Mundial de Saúde descreveu pela primeira vez a crise da COVID-19 como uma pandemia.



A carta, coordenada pela coligação de ONGs People's Vaccine Alliance, foi assinada pelo Presidente de Timor-Leste, José Manuel Ramos-Horta, que ganhou o Prémio Nobel da Paz de 1996, juntamente com os antigos líderes de mais de 40 países.



Vários outros laureados com o Prémio Nobel, líderes religiosos, e o antigo Secretário-Geral das Nações Unidas Ban Ki-moon estiveram entre os signatários, juntamente com uma série de actuais e antigos chefes de agências das Nações Unidas.



Com o fim da pandemia à vista, "o mundo está num momento crítico", escreveram eles.

"As decisões tomadas agora irão determinar a forma como o mundo se prepara e responde a futuras crises sanitárias globais. Os líderes mundiais devem reflectir sobre os erros cometidos na resposta à pandemia da COVID-19, para que nunca se repitam".



A carta criticava a gritante desigualdade que caracterizou a resposta à pandemia, que oficialmente matou quase 7 milhões de pessoas em todo o mundo, embora se acredite que o verdadeiro número seja muito superior.

A carta apontava para um estudo do ano passado na revista científica Nature que estimava que menos 1,3 milhões de pessoas teriam morrido de COVID se as vacinas tivessem sido distribuídas equitativamente em 2021, o que equivale a "uma morte evitável a cada 24 segundos" nesse ano.

A carta instava os líderes a apoiarem as negociações internacionais em curso para um acordo pandémico, a fim de assegurar que a equidade seja uma característica chave no acordo final.



Isto, sublinhou, exigiria que os governos chegassem a acordo sobre a espinhosa questão da renúncia automática às regras de propriedade intelectual, caso surjam emergências de saúde pública internacional, para assegurar a partilha de tecnologia e conhecimentos médicos.

Também apelou a investimentos em larga escala para desenvolver a inovação científica e a capacidade de fabrico no Sul global, para assegurar que as vacinas e tratamentos possam ser rapidamente desenvolvidos e implementados em todas as regiões.



Com tais acções "os líderes mundiais podem começar a resolver os problemas estruturais na saúde global que têm travado a resposta à COVID-19, VIH e SIDA e outras doenças", afirma carta.



"É tempo de incorporar justiça, equidade e direitos humanos na preparação e resposta a pandemias".