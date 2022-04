Ramos-Horta eleito Presidente de Timor-Leste

Em Timor-Leste, o prémio Nobel José Ramos-Horta obteve uma vitória esmagadora nas eleições presidenciais, de acordo com os resultados preliminares publicados esta quarta-feira, 20 de Abril, pelo secretariado eleitoral.



Ramos-Horta, de 72 anos, obteve um pouco mais de 62%, contra os quase 38% do titular Francisco "Lu-Olo" Guterres.



Os resultados eleitorais ainda precisam de ser validados pela comissão eleitoral do país.



A vitória dá a Ramos-Horta o seu segundo mandato. Ele foi Presidente do país mais jovem do sudeste asiático de 2007 a 2012 e foi também o primeiro chefe do governo do país.



Ramos-Horta tomará posse a 20 de Maio - no 20º aniversário da independência de Timor-Leste depois depois da Indonésia ter deixado de ocupar a antiga colónia portuguesa, que durou 24 anos.