Coronavírus contra-ataca: Número recorde de casos com incidência na Europa

A Organização Mundial de Saúde disse que se registou sexta-feira um número recorde de mais de 350.000 novos casos de coronavírus em redor do mundo.

Numa conferência de imprensa, o director de emergências da OMS, Michael Ryan fez notar que o mundo “ainda não tem novas respostas” para a epidemia e sublinhou a necessidade do governo assegurar a protecção dos mais vulneráveis.

Um terço desses casos (mais de 109.000) foam registado na Europa.

O presidente da câmara de Londres, Said Khan, disse ontem que novas restrições na capital são agora inevitáveis.

Em Espanha o governo declarou o estado de emergência para reimpor o recolher obrigatório para milhões de pessoas em Madrid e nos seus arredores depois de um tribunal regional t er anulado novas restrições.

O primeiro ministro Pedro Sanchez disse que a Espanha tem mais de 860.000 casos confirmados da doença com cerca de 33.000 mortes, o terceiro número mais alto na Europa após a Grã Bretanha e Itália.

A Itália registou por outro lado um dos números mais altos de infecções num só dia registando 5.372 casos e mais 28 mortes.

Em França o ministério da saúde disse que o número de novsos casos de infecções de coronavírus subiu mais de 20.000 num só dia o que aconteceu pela primeira vez desde o começo da epidemia.

Na Alemanha a chanceller Angela Merkel introduziu novas restriçõesem cidades com aumento de casos, inluindo recolher obrigatório, obrigatoriedade no uso de máscaras e limitação ao número de pessoas em ajuntamentos,

Mais de 36,8 milhões de pessoas já foram infectadas com o coronavírus através do mundo e mais de um milhão já morreram dizem estatísticas do Centro de Coronavírus da Universidade Johns Hopkins