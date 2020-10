Covid-19: Morreu governador do Uíge, Sérgio Luther Rescova

O governador da província angolana do Uíge, Sérgio Luther Rescova, faleceu nesta sexta-feira, 9, em Luanda, onde estava internado desde há pouco mais de uma semana depois do teste de covid-19 a que foi submetido ter dado positivo.

O anterior governador de Luanda e líder da organização juvenil do MPLA, JMPLA, foi evacuado de urgência do Uíge para a clínica Girassol, onde terá falecido.

O Presidente João Lourenço manifestou sua “profunda consternação” pela morte do governador e apresentou condolências à família.

"Foi com a mais profunda consternação que acabo de tomar conhecimento do falecimento, no princípio desta noite, de Sérgio Luther Rescova, governador da província do Uíge, por doença. Apresento à família do malogrado os meus mais sentidos pêsames, em meu nome, no da minha família e de todo o Executivo", escreveu Lourenço.

Natural de Damba, no Uíge, Sérgio Luther Rescova Joaquim nasceu a dia 16 de Maio de 1980 e formou-se em Direito pela Universidade Católica de Angola, tendo depois completado o mestrado em Ciências Jurídico-Políticas.

Foi secretário nacional da JMPLA e eleito deputado em 2017.

Em janeiro de 2019 foi nomeado por João Lourenço para governador da província de Luanda, cargo que exerceu até maio de 2020, data em que passou a governador a sua província natal, Uíge.