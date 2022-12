Cimeira EUA-África: Milhões de dólares para crise do Clima e Segurança

No primeiro dia da Cimeira EUA-África, os Estados Unidos também anunciaram mais 411 milhões de dólares em assistência à Somália, onde uma nova avaliação considerou "catastrófica" a fome, apesar de as Nações Unidas terem dito que a ajuda evitou uma fome total.



O Corno de África tem sido devastado por cinco estações chuvosas consecutivas falhadas, com a Somália já a lutar após décadas de turbulência e rebeldes jihadistas do Al-Shabaab.

"Estes choques climáticos enfraqueceram a sociedade", disse o Presidente da Somália Hassan Sheikh Mohamud, antes dos anúncios esperados por Biden sobre os esforços climáticos em África.



O Presidente da República Democrática do Congo, Felix Tshisekedi, em conversações com Blinken, culpou as alterações climáticas pelas inundações que mataram cerca de 100 pessoas na capital Kinshasa.



Na Somália, Mohamud também reivindicou êxitos contra os rebeldes, dias depois de as forças somalis terem tomado a principal cidade detida pelos jihadistas desde 2016 com a ajuda de ataques aéreos dos EUA e de uma força da União Africana.

Mas ele advertiu que os meios militares por si só eram insuficientes.



"Tenho dito hoje aos meus colegas que o envolvimento com a sociedade e a comunidade é o que faz com que estes terroristas sejam como um peixe que ficou sem água; eles não podem existir sem uma comunidade", disse ele.



A administração Biden tem sublinhado o trabalho com a União Africana, tanto na vertente da segurança como na vertente diplomática.

Biden, durante um discurso na quarta-feira, deverá delinear o apoio dos EUA para que a União Africana ganhe um lugar formal no Grupo dos 20 maiores economias, meses depois de ter atirado o seu apoio para trás de um lugar africano permanente no Conselho de Segurança da ONU.



O chefe da União Africana, Moussa Faki Mahamat, saudou o apoio dos EUA, mas alertou que ainda havia muito mais foco na luta contra os extremistas no Médio Oriente.



"Este padrão duplo teve consequências desastrosas para a África e para a paz e democracia no mundo", disse ele.