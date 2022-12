Cimeira EUA-África: Filipe Nyusi fala sobre Cabo Delgado em painel sobre paz e segurança

O Presidente moçambicano Filipe Nyusi disse ser preciso encontrar as motivações do terrorismo em Moçambique para se poder dar resposta à situação em Cabo Delgado.

No Forum de Paz, Segurança e Governação, com o Secretário de Estado americano, Antony Blinken, o Secretário de Defesa, Lloyd Austin, a embaixadora dos EUA para as Nações Unidas, Samantha Power, com o Presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, e o Presidente do Níger, Mohamed Bazoum, Filipe Nyusi destacou o apoio das forças do Ruanda e da SADC, dizendo que Moçambique criou "um ambiente onde há envolvimento da região".

O Presidente moçambicano disse que a parceria com as forças da SADC e do Ruanda são um exemplo de que para "os problemas africanos primeiro encontrar soluções dentro do próprio continente".

À parte da ação militar na resposta ao combate ai terrorismo no norte do país, o Presidente moçambicano diz também ser importante "formar jovens" para que "não encontrem a pobreza como a razão" para aderir a actos de terrorismo.