Cimeira EUA-África: Estados Unidos alertam para efeito "desestabilizador" da China e da Rússia

Os Estados Unidos avisaram na terça-feira, 13 de Dezembro, que a China e a Rússia estavam a desestabilizar a África com o seu crescente avanço ao estenderem o tapete vermelho aos líderes do continente e prometeram milhares de milhões de dólares em apoio.



Quarenta e nove líderes africanos voaram para Washington para a primeira cimeira a nível continental com os Estados Unidos em oito anos, enquanto o Presidente Joe Biden procura usar a diplomacia pessoal para reconquistar influência.



O Secretário da Defesa Lloyd Austin, num painel com vários presidentes africanos no início da cimeira de três dias, acusou os rivais norte-americanos de terem uma abordagem diferente.



Austin disse que a China estava a expandir a sua presença em África "diariamente" através da sua crescente influência económica.



"A peça preocupante ali é que nem sempre são transparentes em termos do que estão a fazer e isso cria problemas que eventualmente serão desestabilizadores, se ainda não o são", disse Austin.



A Rússia "continuava a vender armas baratas" e a distribuir "mercenários por todo o continente", acrescentou ele.



"E isso também é desestabilizador".



Mas a administração Biden teve o cuidado de não apresentar aos africanos uma escolha "nós ou eles", acreditando que é inútil tentar inverter a maré nas despesas maciças da China com infra-estruturas.



Saúde e cooperação espacial



Biden planeia desvendar 55 mil milhões de dólares para África ao longo de três anos. Num dos primeiros anúncios, a Casa Branca disse que os Estados Unidos iriam investir 4 mil milhões de dólares até ao ano fiscal de 2025 para formar profissionais de saúde africanos, uma prioridade crescente para Washington desde a pandemia de Covid-19.



A cimeira também trouxe a NASA, com a Nigéria e o Ruanda a tornarem-se as primeiras nações africanas a assinar os acordos Artemis, uma licitação liderada pelos EUA para cooperação internacional em viagens à Lua, Marte e mais além.



Os acordos Artemis, que já incluem aliados europeus, Japão e várias potências latino-americanas, chegam à medida que a China expande rapidamente o seu próprio programa lunar e que as tensões com a Rússia ameaçam o seu trabalho pós-guerra fria com os Estados Unidos no espaço.



A China rejeitou as críticas ao seu papel em África, com o seu embaixador em Washington, Qin Gang, dizendo que o continente não deveria ser um lugar para a "competição das grandes potências".



Em Pequim, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Wang Wenbin disse aos jornalistas na quarta-feira que Washington "deveria respeitar a vontade do povo africano e tomar medidas concretas para ajudar o desenvolvimento de África, em vez de concentrar os seus esforços na difamação e no ataque a outros países".



A cimeira EUA-África é a primeira desde que Barack Obama convidou líderes em 2014, com o seu sucessor Donald Trump a não fazer segredo da sua falta de interesse por África.



A segurança continua a ser um dos principais focos dos Estados Unidos, que utilizaram a cimeira para se concentrarem em alguns dos pontos quentes do continente.



O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed, um antigo aliado norte-americano cujas relações com Washington se agravaram fortemente com a guerra do Tigray que eclodiu há dois anos, fez a sua primeira visita a Washington desde o conflito.



Ao encontrá-lo dentro do centro de convenções de Washington, o Secretário de Estado Antony Blinken manifestou esperança num acordo assinado no mês passado na África do Sul entre o governo da Etiópia e os rebeldes tigreanos.



"Temos, penso eu, um momento histórico para o país", disse-lhe Blinken.